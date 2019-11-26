Çarşamba'da kaçak sigara operasyonu
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Çarşamba'da kaçak sigara operasyonu

Çarşamba'da bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

26.11.2019 15:18 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:18
Çarşamba'da kaçak sigara operasyonu

'da bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Çarşamba İlçe Amirliği ekiplerinin yaptığı istihbari çalışma sonucu İ.T. (59) isimli şahsın Sungurlu Mahallesi'ndeki iş yerinde ve evinde arama yapıldı.

Aramalarda, bin 200 paket gümrük kaçağı sigara, 4 kutu 200'lük tütün basılı makaron ve 2 kilo 75 gram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili İ.T. gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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