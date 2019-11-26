Çarşamba'da 'kaçak sigara' operasyonu: 1 gözaltı
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Çarşamba'da 'kaçak sigara' operasyonu: 1 gözaltı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde emniyet ekiplerince yapılan operasyonda 1200 paket gümrük kaçağı sigara, 4 kutu tütün basılı makaron ve 2 kilo 75 gram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

26.11.2019 15:03 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:08
Çarşamba'da 'kaçak sigara' operasyonu: 1 gözaltı

Samsun'un ilçesinde emniyet ekiplerince yapılan operasyonda 1200 paket gümrük kaçağı sigara, 4 kutu tütün basılı makaron ve 2 kilo 75 gram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin İ.T.(59) isimli şahsın evinde ve iş yerinde gerçekleştirdiği aramalarda 1200 paket gümrük kaçağı sigara, 2 kilo 75 gram açık kıyılmış tütün ve 4 kutu 200'lük tütün basılı makaron ele geçirildi. İ.T. isimli şüpheli, olayla ilgili gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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