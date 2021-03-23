Çarşamba'da istiridye mantarı üretimi artıyor
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Çarşamba'da istiridye mantarı üretimi artıyor

23.03.2021 11:39 | Son Güncelleme: 23.03.2021 12:18
Çarşamba'da istiridye mantarı üretimi artıyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde istiridye mantarı üretimi artıyor.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde istiridye mantarı üretimi artıyor.

Çarşamba ilçesine bağlı Yeni Köseli Mahallesi'nde 550 metrekarelik alana istiridye üretim tesisi kuran Aydın Aksar, ilçede farklı mantar türü yetiştirerek çokça talep topladığını söyledi. Yaklaşık 1 yıldır istiridye mantarı üretimi işi yaptığından bahseden Aydın Aksar, istiridye mantarı üretiminin yanı sıra ileriye dönük olarak kültür mantarı yetiştiriciliği ve mantar üretiminde kullanılan kompost üretimi yapmayı hedeflediğini açıkladı.

"Bu işi yapmak isteyen birçok insan geliyor"

Mantarı üreticisi Aydın Aksar, "1 yıldır mantar işiyle uğraşıyorum. İşimden çok memnunum. İnşallah devamını da getireceğim. 5 adet üretim tesisim var şuan. 550 metrekarelik bir boş alana kurdum bu tesisi. Her biri 112 metrekare büyüklüğünde. Kazancımız çok fazla olmasa da idare ediyoruz. Bu işi yapmak isteyenlere tavsiyem, kulaktan duyma haberlere inanmasınlar. Üreticiyle görüşmeliler. Bizim yanımıza her gün, bu işi yapmak isteyen bir çok insan geliyor. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yüzde 50 devlet hibesi aldık. Diğer yüzde 50'sini ise kendimiz karşıladık. Avrupa Birliği ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafından. Toplam maliyetimiz 600 bin TL civarında oldu" dedi.

"Bütün sebzeler içerisinde en faydalı ürün"

İstiridye mantarının faydalından ve içerinde bulundurduğu vitaminlerden bahseden mantar üreticisi Aksar, "İstiridye mantarı, bütün mantar çeşitlerinden daha faydalı bir mantardır. Bütün sebzeler içerisinde en faydalı ürün istiridye mantarıdır. B3 vitamini en yüksek istiridye mantarında bulunur. Birçok hastalıkta kullanılan ilacın ham maddesi istiridye mantarından karşılanmaktadır. Kolesterolü yüzde 45 civarında düşürdüğü doktorlar tarafından tespit edilmiştir. Bağışıklık sistemi için de faydalı bir üründür. B2, B3, fosfor, demir ve çinko bakımından çok zengindir" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Çarşamba'da istiridye mantarı üretimi artıyor
Çarşamba'da istiridye mantarı üretimi artıyor
Çarşamba'da istiridye mantarı üretimi artıyor
Çarşamba'da istiridye mantarı üretimi artıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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