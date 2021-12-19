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Çarşamba'da iş yeri kurşunlandı

Çarşamba'da iş yeri kurşunlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Çarşamba ilçesinde gece saatlerinde bir iş yeri kurşunlandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde gece saatlerinde bir iş yeri kurşunlandı.

Olay, Çarşamba ilçesi Orta Mahalle Dr. Ata Giritli Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde bir iş yerine, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce silahla ateş açıldı. Mermilerin hedefi olan iş yerinde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, olayla ilgili Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin tespiti ve yakalanması için soruşturma başlattı. - SAMSUN

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