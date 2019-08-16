Çarşamba'da intihar girişimi

16.08.2019 12:13

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir şahıs silahla kafasına ateş ederek intihar etmek istedi.

Olay, Çarşamba ilçesi Orta Mahalle 672. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde henüz belirlenemeyen sebepten intihar etmek isteyen Mustafa S. (41), eline aldığı silahla kafasına ateş etti. Silah sesi üzerine evin odasına giren şahsın kardeşi Mustafa S.'yi yerde kanlar içerisinde yatarken buldu. Kardeşinin durumu bildirmesiyle birlikte olay yerine gelen 112 ekipleri şahsı Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olarak Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan Mustafa S., yapılan ilk müdahalelerin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA