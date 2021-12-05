Çarşamba'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı - Haberler
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Çarşamba'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

AA / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel
Çarşamba'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Elifli Mahallesi'nde İsa Avcı idaresindeki 55 PA 064 plakalı otomobil ile Cavit Yavuz idaresindeki 35 EYJ 98 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü Avcı, yaralandı.

Yaralı, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çarşamba'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Çarşamba'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

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AA / Yaşar Karaman - Son Dakika Haberleri

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