Çarşamba'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
AA / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel
Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Elifli Mahallesi'nde İsa Avcı idaresindeki 55 PA 064 plakalı otomobil ile Cavit Yavuz idaresindeki 35 EYJ 98 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobilin sürücüsü Avcı, yaralandı.
Yaralı, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.