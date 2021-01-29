Çarşamba'da iki otomobil çarpıştıı: 2 yaralı
29.01.2021 20:19 | Son Güncelleme: 29.01.2021 20:22
Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yaşar Yıldırım (40) idaresindeki 55 ZP 965 plakalı otomobil, Salıpazarı-Çarşamba kara yolu Çay Mahallesi kavşağında Orhan Arslan'ın (27) kullandığı 55 HH 841 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücülerden Orhan Arslan ile otomobilde bulunan Dursiye Arslan (57) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekibince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman