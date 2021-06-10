Çarşamba'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Çarşamba'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Çarşamba'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Zorlu idaresindeki 34 DHN 308 plakalı otomobil, Çarşamba Sanayi Sitesi'nde ara yoldan ana yola çıkmak isteyen Hakan Yüksel'in kullandığı 35 YR 355 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 34 DHN 308 plakalı otomobil refüjde bulunan ağaca, diğer araç da yol kenarında park halindeki vince çarparak durabildi.

Kazada yaralanan Yüksel, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çarşamba'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Çarşamba'da iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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