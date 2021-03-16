Çarşamba'da iki hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
16.03.2021 12:43 | Son Güncelleme: 16.03.2021 12:46
Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ferdi Aydın idaresindeki 55 FA 922 plakalı hafif ticari araç, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Çarşamba Fen Lisesi kavşağında Şadan Yenmez'in kullandığı 55 RZ 507 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada yaralanan Şadan Yenmez, Çarşamba Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman