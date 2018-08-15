Çarşamba'da İçme Suyu Proje Çalışmaları Sürüyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Kamil Demircioğlu, Çarşamba ilçesindeki içme suyu proje çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Demircioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, 7 ay önce başlayan Çarşamba ilçesi Eğridere ve Köroğlu mahalleleri içme suyu inşaatı projesinin 3 milyon liraya mal olacağını aktardı.

Projede 40 kilometre içme suyu hattının tamamlandığını vurgulayan Demircioğlu, şunları kaydetti:

"İçme suyu deposu inşaat çalışmaları devam ediyor. Proje kapsamında biri 100 metreküplük, 2'si 50 metreküplük 3 içme suyu deposu ve sondaj binası yapılacak. Projenin 2018 yılı sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Samsun'un 17 ilçesinde içme suyu projeleri devam ediyor. İlçelerimizdeki tüm kırsal mahallelerin içme suyu sorununu çözeceğiz. Vatandaşlarımıza söz verdik. Elimizi taşın altına koyduk. Vatandaşlarımızla el ele vererek içme suyu sorununu çözmeye kararlıyız."