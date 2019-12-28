Çarşamba'da hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir evden hırsızlık yapan kişi suçüstü yakalandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir evden hırsızlık yapan kişi suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaağaç Mahallesi'nde İ.H'nin evinden çıkan Ö.K'nin (24) hareketlerinden şüphelendi.
Jandarmanın "dur" ihtarı üzerine Ö.K, evden aldığı jeneratör ve bakır kazanları bırakarak kaçmaya başladı.
Kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi.