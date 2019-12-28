Çarşamba'da hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı
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Çarşamba'da hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir evden hırsızlık yapan kişi suçüstü yakalandı.

28.12.2019 15:08 | Son Güncelleme: 28.12.2019 15:08
Çarşamba'da hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

'un ilçesinde bir evden hırsızlık yapan kişi suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Komutanlığı ekipleri, Karaağaç Mahallesi'nde İ.H'nin evinden çıkan Ö.K'nin (24) hareketlerinden şüphelendi.

Jandarmanın "dur" ihtarı üzerine Ö.K, evden aldığı jeneratör ve bakır kazanları bırakarak kaçmaya başladı.

Kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından Çarşamba Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: AA
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