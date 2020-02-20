Çarşamba'da "Her Yere Kitap Her Yerde Kitap" tanıtım toplantısı yapıldı

20.02.2020 10:26 | Son Güncelleme: 20.02.2020 10:26

Samsun Maarif Hareketi'nin üçüncü yılında Samsun İçin Okuma Vakti Projesi kapsamında hayata geçirilen "Her Yere Kitap Her Yerde Kitap" projesinin tanıtımı Çarşamba'da gerçekleştirildi.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Öğretmenevi'nde düzenlenen toplantıda, geride kalan üç yılda Samsunluların projeyi sahiplendiğini söyledi.

Gayretlerinden dolayı İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen'e teşekkür eden Doğan, "Samsun'umuz kitapla, kitap okumayla gündeme geliyor. Okur sayımız projenin devamında inşallah daha da artacak. Bizler de Çarşamba Belediyesi olarak elimizden gelen tüm desteği veriyoruz." ifadesini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de projeye başladıkları andan sonra tüm vatandaşların kendilerine destek olduğunu dile getirerek, bin mini kütüphane ve 100 geçici kütüphane ile projeyi sürdürmek istediklerini kaydetti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir ise kitap okumanın önemine değindi.

Üç yıl önce "Bir şehir değişir Türkiye değişir" sloganıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde Samsun Maarif Hareketi'nin başladığını anlatan Özdemir, "Proje, eğitimin bütün bileşenlerini bütüncül anlayışla daha ileriye götürmeyi amaçladı. İlçe Halk Kütüphanemizde 3 yıl önce 4 bin üyemiz varken, bu sayı bugün 10 bin 400'ü geçti. Bu da toplumun bu harekete verdiği önemi gösteriyor." dedi.



Eğitimde son üç yılda başarı oranının yüzde 20 arttığını, okuma oranının da ciddi artış gösterdiğini dile getiren Özdemir, "Çarşamba denince insanların aklına adli olaylar gelirdi ancak biz bunu ortadan kaldırdık. Artık okuyan insanlar akla geliyor." ifadesini kullandı.

Toplantıya Kaymakam Şükrü Yıldırım, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Gültekin Bülbül, Çarşamba Adalet Komisyonu Başkanı Yakup Bulur, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, AK Parti İlçe Başkanı Taner Özden, MHP İlçe Başkanı Kemal Düzgün, kamu kurum müdürleri, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA