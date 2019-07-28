Çarşamba'da Geleneksel Rahvan At Yarışları

SAMSUN - Çarşamba Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Geleneksel Rahvan At Yarışları Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı'nda gerçekleştirildi.

Çarşamba Belediyesi, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, TJK ve TYAYSD işbirliği ile Samsun'un Çarşamba ilçesinde 4. Geleneksel Rahvan At Yarışları gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen program ilk olarak saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından şehitlerin ruhuna bağışlanmak üzere Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Kur'an Tilaveti sonrası konuşmalara geçildi. İlk olarak konuşma yapan Türkiye Atlı Kızak Federasyonu Başkanı Günal Genç, etkinliği gerçekleştirilen Çarşamba Belediyesi'ne teşekkürlerini sundu. Çarşamba ilçesinin rahvan at yarışı ile özdeşleşeceğine vurgu yaptı.

Ardından konuşma yapan Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba ilçesinde geleneksel hale gelen rahvan at yarışlarının değerinin artırılması ve daha geniş kitlelere ulaşması amacıyla etkinliği gerçekleştirdiklerini, at yarışları geleneğinin yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini ve Çarşamba halkının da yoğun ilgi ve katılım gösterdiğini söyledi. Başkan Doğan, katılımlarından dolayı Çarşamba halkına şükranlarını sundu.

Başkan Doğan'ın ardından konuşma yapan Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, ilçede gerçekleştirilen geleneksel rahvan at yarışlarının önemli bir önem taşıdığını, yarışmaların özellikle gençlerin uyuşturucu ve internet gibi önemli bağımlılıklarının azaltılmasın etkin bir rol oynanmasına yardımcı olduğunu vurguladı.

Kaymakam Yıldırım'ın ardından konuşma yapan AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz'da, Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen Rahvan At Yarışlarının her yıl daha da geliştirildiğini, Çarşamba'nın Rahvan At Yarışlarında önemli bir merkez haline geldiğini söyledi. Çarşamba ilçesinin geçmiş yıllarda da rahvan at yarışlarına ev sahipliği yaptığını hatırlatan Milletvekili Yılmaz, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'a teşekkürlerini sundu.

Yeşilırmak Doğal Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilen Rahvan At Yarışlarında 12 ayrı alanda koşu gerçekleştirildi. Toplam ödülün 75 bin TL olduğu yarışmalarda koşular sonrasında ödül ve kupa takdimi yapıldı.

AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, Türkiye Atlı Kızak Federasyonu As Başkanı Günal Genç, Çarşamba İlçe Kaymakamı Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Gültekin Bülbül, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Kemal Çelik, mülki ve idari amirler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı.

Gün boyuncca süren koşular sonrası program ödül töreni sonrası son bulacak.

Kaynak: İHA