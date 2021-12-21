Stokçuluk ve fahiş fiyat artışının önüne geçmek için denetimler sürüyor

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Çarşamba ilçesinde stokçuluğun ve fahiş fiyat artışının önüne geçmek için denetimler devam ediyor.

Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Ticaret Müdürlüğü personeli ile fahiş fiyat artışının ve stokçuluğun önüne geçmek amacıyla ilçe genelinde bakkal, toptancı ve marketlere denetimler gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Halit Doğan, Belediye, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Ticaret Müdürlüğü iş birliğinde ilçe genelinde ürünlerin etiket ve kasa fiyatları, stokçuluk yapılıp yapılmadığı gibi konularda denetleme yapıldığını belirterek, "Haksız fiyat artışına ve stokçuluğa müsamaha göstermeyeceğiz. Ürünlerde yapılan fahiş fiyat artışlarına karşı tedbirimizi alıyor, denetimlerimizi sıklıkla gerçekleştiriyoruz. Hemşehrilerimizin omuzlarındaki yükü hafifletme derdindeyiz. Bazı fırsatçılar, döviz kurundaki dalgalanmaları fırsat bilerek fiyatlarını üst sınıra çekiyor ya da ürünleri stokta bekletip fiyat artışı sağlıyor. Fahiş fiyat ve stokçuluğun önüne geçmek amacıyla denetimlerimizi aralıksız sürdüreceğiz. Vatandaşımızı haksız fiyat artışının altında ezdirmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.