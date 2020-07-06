HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Çarşamba'da fındık rekolte tespitine başlandı

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) 2020 yılı fındık rekolte tahmini için görevli komisyonun çalışmalara başladığı duyuruldu.

Çarşamba'da fındık rekolte tespitine başlandı
06.07.2020 16:07 | Son Güncelleme: 06.07.2020 16:10

Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) 2020 yılı fındık rekolte tahmini için görevli komisyonun çalışmalara başladığı duyuruldu.

Türkiye'nin en çok fındık üretilen illerinden birisi olan Samsun'da 2020 fındık hasadına sayılı günler kala çalışmalar hız kazandı. Fındık kalitesi ile ilgili çalışma yürüten Çarşamba Ticaret Borsası'nda görevli komisyon, rekolte tespitine başladı.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Çarşamba Ticaret Borsası Genel Sekreteri Sercan Yaşar, "Tarımsal üretim tahminlerinin yapılması; üreticiler, ticari kesim, sanayiciler ve tarım politikalarını oluşturan kamu birimleri açısından büyük önem taşımakta. Dolayısıyla yapılan tahmin çalışmalarının büyük bir hassasiyet ve titizlikle yapılarak gerçeğe uygun şekilde kamuoyuyla paylaşılması gerek" dedi.

"2019'da 62 bin ton fındık pazara indi"

İl genelinde 13 ilçede 200 den fazla noktada çotanak sayımı yapıldığını ifade eden Genel Sekreter Yaşar, rekolte tahmin çalışmasında görevli komisyonda borsayı temsilen bir personelin yer aldığını belirterek, "2019 yılı ilçemiz nezdinde yapılan fındık rekolte tahmini yaklaşık 65 bin ton idi. 2020 Haziran ayı sonu itibariyle yaklaşık 62 bin ton kabuklu fındık pazara inmiş durumda. Çarşamba ilçesi ekili/dikili tarım arazilerinin tespiti için kullanılan uydu görüntüleme altyapısının güncellemesiyle beraber veriler daha sağlıklı olarak alınabiliyor. 2019 yılı Çarşamba özelinde yapılan rekolte tahmin çalışmaları başarılı oldu ve bu yılda aynı başarıyı yakalamayı amaçlıyoruz" diye konuştu.

"Fındık nefes aldırdı"

Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, tarım teknolojilerinin gelişmesi, bilgiye ulaşımın kolaylaşması ve bilinçlendirici faaliyetlerin artması gibi nedenlerle fındık kalitesinin eskiye oranla daha iyi olduğunu belirtti. İlçe ekonomisinde fındığın önemli bir yer tuttuğuna dikkat çeken Başkan Yılmaz, şunları söyledi:

"Bu yıl korona virüsü pandemisi sebebiyle ticari hayatın her noktası zor günler geçirdi. Fındık hem Çarşamba ekonomisine hem ülkemizin ihracatına katkısı ile derin bir nefes aldırdı, aldırmaya da inşallah devam edecek. 2018/2019 yılı haziran ayı itibariyle fındık ihracatımız yaklaşık 244 bin ton idi. 2019/2020 yılı haziran ayı itibariyle rekor kırarak yaklaşık 310 bin ton oldu. Bu ihracat ile ülkemize 2 milyar doları aşkın döviz girdisi sağlandı. İnşallah bu yıl da üreticimiz, sanayicimiz, ilçemiz ve ülkemiz için bereketli bir fındık sezonu olur." - SAMSUN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: İSKİ, Şile'de vatandaşların su kuyruğunda beklediği fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı Ekonomi
Son Dakika: İSKİ, Şile'de vatandaşların su kuyruğunda beklediği fotoğraflarla ilgili açıklama yaptı
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti Ekonomi
Bunalıma giren bir çocuk babası, 9. kattan atlayarak intihar etti
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler Ekonomi
Turgut Şelalesi'nin mesire alanına dışarıdan yiyecek getiren yerli turistlerin aracını haritaya çevirdiler
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor Ekonomi
Bursalı usta, yaptığı hat kalemlerini tanesi 175 liradan dünyaya satıyor
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar Ekonomi
18 yıldır kayıp olan iş adamının yasak aşk kurbanı olduğu ortaya çıktı! Diri diri yakmışlar
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim Ekonomi
3 haftalık kızını boğarak öldüren vicdansız anneden garip ifade: Uyurken üzerine yatmış olabilirim
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
Küçük çocuğun yardım çığlığına koşan genç kadın, sapığı yakalayıp emniyete teslim etti
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü
CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, makam odasının kapısını söktürdü
13 yaşındaki kız '10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım' demişti! Bebeği dünyaya geldi
13 yaşındaki kız "10 yaşındaki çocuktan hamile kaldım" demişti! Bebeği dünyaya geldi
Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk
Sakarya'daki kaza göz göre göre gelmiş: Patlayacağız dedik, böyle olacağını biliyorduk
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Cem Uzan'dan beklenmedik Selahattin Demirtaş çıkışı: Serbest bırakılmalı
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
Kız meselesi yüzünden 4 kişi tarafından feci şekilde dayak yiyen genç, 4 gün komada kaldı
Salgında en riskli 5 il arasında yer alan Bursa'daki köpük partisi görüntüleri pes dedirtti
Salgında en riskli 5 il arasında yer alan Bursa'daki köpük partisi görüntüleri pes dedirtti
ÖTV artışıyla birlikte alkole zam geldi! İşte güncel fiyat listesi
ÖTV artışıyla birlikte alkole zam geldi! İşte güncel fiyat listesi
İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! 'Kimseye anlatma' diye uyarmış
İstanbul'da 66 yaşındaki hademeden 7 yaşındaki kıza istismar! "Kimseye anlatma" diye uyarmış
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları
Yeni imajına karar veremeyen Megastar, paylaştığı fotoğrafla takipçilerine danıştı: Ne yapmalıyım?
Yeni imajına karar veremeyen Megastar, paylaştığı fotoğrafla takipçilerine danıştı: Ne yapmalıyım?
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
İngiliz model Demi Rose'un kırmızı mayolu pozu beğeni rekoru kırdı
Tartıştıkları arkadaşlarını önce dövüp ardından balkondan aşağı attılar
Tartıştıkları arkadaşlarını önce dövüp ardından balkondan aşağı attılar
Fenerbahçe'nin sözleşme yenilemeyi reddettiği Iagupova, sevgilisiyle birlikte eski takımı Çukurova'ya transfer oldu
Fenerbahçe'nin sözleşme yenilemeyi reddettiği Iagupova, sevgilisiyle birlikte eski takımı Çukurova'ya transfer oldu
65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi
65 yaş aylığı, engelli aylığı ve evde bakım parasına zam geldi
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Oltayla bile balık tutulamayan çayda çıplak elle balık tutuyor
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Hobi olarak yetiştirmeye başladığı çarkıfelek meyvelerinin kilosunu 100 liradan satıyor
Benevento'dan teklif alan Nagatomo, Al Nasr'dan gelen teklifi reddetti
Benevento'dan teklif alan Nagatomo, Al Nasr'dan gelen teklifi reddetti
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Güzel spiker Şansın Tokyay, kendisini takip ettiği gerekçesiyle komşusundan şikayetçi oldu
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Ayrılmak isteyen sevgilisine Soylu ile çekilmiş fotoğraflarını gösterip tehdit etti: Devletin gizli ajanıyım
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Dört kadın bir oldu, tartıştıkları adamı yol ortasında evire çevire dövdü
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Gaziantep'in Islahiye ilçesinde son 3 günde vaka sayısı yüzde 50 arttı
Ankara'da görülen insan eli boyutundaki örümcek vatandaşları tedirgin ediyor
Ankara'da görülen insan eli boyutundaki örümcek vatandaşları tedirgin ediyor
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
En İyi Erkek Şarkıcı ödülünü alan Mabel Matiz'in ödül konuşması eksik yayınlandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Murat Kurum Cahit Özkan Saruhan Oluç Bekir Pakdemirli
Magazin Ebru Gündeş Demet Akalın Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Gökhan Töre Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Bakan Twitter Beşiktaş Havai Fişek
Şu an buradasınız: Çarşamba'da fındık rekolte tespitine başlandı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.7.2020 16:11:30. #1.14#
title