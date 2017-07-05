Çarşamba'da Fetö Operasyonunda 1 Kişi Tutuklandı
SAMSUN'un Çarşamba İlçesi'nde FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan, daha önce meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı Tarık Ö. tutuklandı.
SAMSUN'un Çarşamba İlçesi'nde FETÖ/PDY operasyonu kapsamında gözaltına alınan, daha önce meslekten ihraç edilen komiser yardımcısı Tarık Ö. tutuklandı.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndekomiser yardımcısıyken, KHK ile 1 Eylül tarihinde meslekten ihraç edilen Tarık Ö., FETÖ/PDY soruşturması kapsamında memleketi Samsun'un Çarşamba İlçesiTurgutlu Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Tarık Ö., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Samsun