Çarşamba'da ev yangını
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Çarşamba'da ev yangını

28.12.2020 14:13 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:18
Çarşamba'da ev yangını

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen yangında bir evde kullanılamaz hale geldi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen yangında bir evde kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Cayvar Mahallesi'nde İhsan K.'ya ait olan evde, elektrik kontağından dolayı çıktığı öğrenilen yangın, Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi. - SAMSUN

Çarşamba'da ev yangını
Çarşamba'da ev yangını
Çarşamba'da ev yangını
Çarşamba'da ev yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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