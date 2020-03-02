Çarşamba'da ev ve ahır yangında hasar gördü
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Çarşamba'da ev ve ahır yangında hasar gördü

Çarşamba ilçesinde ahırda çıkan yangın eve sıçradı.

02.03.2020 12:22 | Son Güncelleme: 02.03.2020 12:22
Çarşamba'da ev ve ahır yangında hasar gördü

ilçesinde ahırda çıkan yangın eve sıçradı.

Mahallesi'nde Salih Kocataş'a ait evin yanında bulunan ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden çevredekiler ahırda bulunan hayvanları dışarı çıkararak durumu Samsun Büyükşehir Belediyesi ekiplerine verdi.

Kısa sürede büyüyen yangın eve de sıçradı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA

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