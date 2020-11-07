Çarşamba'da ekmek 1,50 TL
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Çarşamba'da ekmek 1,50 TL

07.11.2020 13:04 | Son Güncelleme: 07.11.2020 13:09
Çarşamba'da ekmek 1,50 TL

Samsun'un Çarşamba ilçesinde fırıncılar 200 gram ekmeği artık 1,5 TL'den satmaya başladı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde fırıncılar 200 gram ekmeği artık 1,5 TL'den satmaya başladı.

Çarşamba ilçesinde 1,25 TL'den satılan ekmek fiyatlarına zam geldi. 07 Kasım itibarıyla 25 kuruşluk artışla 200 gram ekmek 1,50 TL oldu.

Çarşamba Fırıncılar Odası Başkanlığı'nca alınan kararla geçerli olan fiyatlar sonrasında fırıncılar yeni fiyat listelerini asarak, müşterilerine duyurdu. - SAMSUN

Çarşamba'da ekmek 1,50 TL
Çarşamba'da ekmek 1,50 TL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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