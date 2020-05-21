Çarşamba'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ve Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışma sonucu Kumtepe Mahallesi'nde K.A'nın (66) serasında arama yapıldı.

Aramada 54 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan K.A, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA