Çarşamba'da, 'duman' operasyonunda 84 kilo kaçak tütün ele geçirildi

11.09.2019 20:06

Kaynak: DHA

TÜRKİYE genelinde, eş zamanlı düzenlenen 'Duman' operasyonunda, Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 7 iş yerinde yapılan aramada, 84 kilo kaçak tütün, 11 bin 240 makaron ele geçirildi.Türkiye genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Duman' operasyonunda, Çarşamba Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, Samsun'un Çarşamba ilçesinde de bazı iş yerlerine baskın yaptı. Operasyon sonucu 7 iş yerinde yapılan inceleme ve aramalarda, 84 kilo kaçak tütün, 11 bin 240 makaron ve 3 makaron doldurma makinesi ele geçirildi. 2 iş yerine adli işlem gerçekleştirilirken, 2 iş yerine de toplam 2 bin 616 TL para cezası uygulandı.- Samsun