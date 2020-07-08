Çarşamba'da dolmuşlar denetlendi
Samsun'un Çarşamba ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında dolmuşlar denetlendi.
08.07.2020 11:06 | Son Güncelleme: 08.07.2020 11:22
Samsun'un Çarşamba ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında dolmuşlar denetlendi.
Sabah saatlerinde Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dolmuş hatlarında çalışan araçlara denetim yapıldı. Denetleme esnasında araç sahiplerinin fiziksel mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyup uymadıklarına bakıldı.
Kurallara uymayan araç sahiplerine cezai işlem uygulandı. Yapılan denetleme gün boyunca sürdürüldü. - SAMSUN
Kaynak: İHA