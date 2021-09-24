Çarşamba'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
AA / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel
Samsun'un Çarşamba ilçesinde direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Selahattin K. idaresindeki 55 BR 137 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Ambarköprü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki direğe çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Yaşar Karaman - Son Dakika Haberleri