Çarşamba'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Çarşamba'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel
Çarşamba'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'un Çarşamba ilçesinde direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Selahattin K. idaresindeki 55 BR 137 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Ambarköprü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki direğe çarptı.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çarşamba'da direğe çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA / Yaşar Karaman - Son Dakika Haberleri
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