Çarşamba'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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Çarşamba'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Çarşamba'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Çarşamba ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Çarşamba ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çarşamba-Ayvacık kara yolunda Ayvacık istikametine seyir halinde olan Hava Çınar idaresindeki 52 ABM 716 plakalı otomobil Kumköy mevkisinde devrildi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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