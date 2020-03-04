Çarşamba'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Haberler » Güncel » Çarşamba'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Haber

Çarşamba'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

Çarşamba'da devrilen çakıl yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.

04.03.2020 15:14 | Son Güncelleme: 04.03.2020 15:14
Çarşamba'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

'da devrilen çakıl yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yaşar Toraman idaresindeki Çarşamba Belediyesine ait 55 GU 288 plakalı çakıl yüklü kamyon, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yol kenarında bulunan evin bahçesine girerek ağaca çarpıp devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Yaşar Toraman, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler