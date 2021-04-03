Çarşamba'da denetimler devam ediyor
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Çarşamba'da denetimler devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Çarşamba'da denetimler devam ediyor

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının ardından Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen denetimler sıkı bir şekilde sürdürülüyor.

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Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasının ardından Çarşamba ilçesinde gerçekleştirilen denetimler sıkı bir şekilde sürdürülüyor.

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında Çarşamba ilçesi şehir merkezinde denetimler aralıksız olarak devam ediyor. Ankara ve İstanbul'dan takviye olarak ilçeye gelen hazır kuvvet polis ekiplerinin ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, sürücülere izin belgesi ve HES kodu sorgulaması yapılıyor.

Sürücü ve vatandaşlara yönelik yapılan denetimler gün boyunca devam etti. - SAMSUN

Çarşamba'da denetimler devam ediyor
Çarşamba'da denetimler devam ediyor
Çarşamba'da denetimler devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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