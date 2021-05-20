Çarşamba'da çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti

Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındık bahçesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındık bahçesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Bezirgan Mahallesi'nde fındık bahçesinin çevresinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevrede bulunan M.K. (76) alevler içinde kalarak ağır yaralandı.

Yaşlı adam yakınları tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

M.K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman