Çarşamba'da çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti
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Çarşamba'da çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti

Çarşamba'da çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındık bahçesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde fındık bahçesinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti.

Bezirgan Mahallesi'nde fındık bahçesinin çevresinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevrede bulunan M.K. (76) alevler içinde kalarak ağır yaralandı.

Yaşlı adam yakınları tarafından Çarşamba Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

M.K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çarşamba'da çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti
Çarşamba'da çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti
Çarşamba'da çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti
Çarşamba'da çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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