Çarşamba'da çiftçilere zararlılarla mücadele için yapışkan tuzak dağıtıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Çarşamba'da çiftçilere zararlılarla mücadele için yapışkan tuzak dağıtıldı

Çarşamba'da çiftçilere zararlılarla mücadele için yapışkan tuzak dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Çarşamba ilçesi Damlataş Mahallesi'nde örtü altı yetiştiriciliği yapan üreticilere zararlılarla mücadele için yapışkan tuzak dağıtımı gerçekleştirildi.

Çarşamba ilçesi Damlataş Mahallesi'nde örtü altı yetiştiriciliği yapan üreticilere zararlılarla mücadele için yapışkan tuzak dağıtımı gerçekleştirildi.

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, yapışkan tuzak dağıtımı programında yaptığı konuşmada, örtü altı yetiştiriciliğinde önemli zararlıların başında domates güvesi, beyaz sinek ve thripsin geldiğini söyledi.

Bu zararlılarla mücadelede üreticilerin ilk tercihinin genellikle kimyasal mücadele olduğuna işaret eden Sağlam, "Kimyasal mücadelenin bilinçsiz uygulanması sonucunda üründe ilaç kalıntısı ortaya çıktığı gibi zararlıların da kullanılan bu kimyasal ilaçlara zamanla direnç oluşturarak ilaçların mücadelede etkisiz hale geldiği gözlemlenmektedir. Oysaki seçeneklerimiz sadece kimyasal mücadeleden ibaret değildir. Kimyasal mücadele yanında biyolojik, bio teknik mücadele yöntemleri de sağlıklı ve etkin bir mücadele için tercihlerimiz arasında mutlaka olmalıdır. İlimizde üreticilerimize örnek olmak amacıyla sarı, mavi ve siyah ve kağıt yapışkan tuzakların dağıtımını gerçekleştiriyoruz." dedi.

Programa, Çarşamba İlçe Tarım ve Orman Müdürü İrfan Öztürk ve Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar İlham Aliyev Boris Johnson Vladimir Putin
Magazin Seda Sayan Sinan Çetin Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Yiğit Şardan Hakan Çalhanoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Çarşamba'da çiftçilere zararlılarla mücadele için yapışkan tuzak dağıtıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 17:14:52. #1.15#

title