Çarşamba'da çiftçilere "Tarım araçlarının güvenli kullanımı" eğitimi verildi - Haberler
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Çarşamba'da çiftçilere "Tarım araçlarının güvenli kullanımı" eğitimi verildi

Çarşamba'da çiftçilere
AA / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel

Çarşamba ilçesinde çiftçilere, "Tarım Araçlarının Güvenli Kullanımı Projesi" kapsamında eğitim verildi.

Çarşamba ilçesinde çiftçilere, "Tarım Araçlarının Güvenli Kullanımı Projesi" kapsamında eğitim verildi.

Çarşamba Cemil Şensoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitimde çiftçilere, tarım araçlarının güvenli kullanımı ile traktör ve pat pat diye tabir edilen tarım araçlarının karıştığı kazalar hakkında İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Kıdemli Başçavuş Serdar Silay tarafından bilgi aktarıldı.

Trafik kazalarında ilk yardım ile ilgili de İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli Dr. Fatih Başköy tarafından sunum yapıldı.

Eğitimin sonunda İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Trafik Timleri tarafından 2021-2023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı ile 2021-2030 Karayolu Trafik Güvenliği Strateji Belgesi gereğince "Reflektör Tak Görünür Ol Projesi" kapsamında 100 traktöre 200 reflektör ve 100 sarı çakar lamba takıldı.

Etkinliğe Çarşamba Belediye Başkan Yardımcısı Ümit Kavraz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Kemal Çelik, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İrfan Öztürk, Ziraat Odası Başkanı Muhammet Aydemir, Çarşamba Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Özkan ile mahalle muhtarları katıldı.

Çarşamba'da çiftçilere Tarım araçlarının güvenli kullanımı eğitimi verildi

Çarşamba'da çiftçilere Tarım araçlarının güvenli kullanımı eğitimi verildi

Çarşamba'da çiftçilere Tarım araçlarının güvenli kullanımı eğitimi verildi

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AA / Yaşar Karaman - Son Dakika Haberleri

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