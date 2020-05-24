Çarşamba'da çatı yangını Çarşamba'da bir binada çıkan çatı yangını söndürüldü.

Çarşamba'da bir binada çıkan çatı yangını söndürüldü.

Sarıcalı Mahallesi, Söğütlü Sokak'ta Hasan Ünal'a ait 3 katlı evin çatısında yangın çıktı. Çatıda başlayan alevler kısa sürede çatı katını sardı.

Bina tahliye edilirken çok sayıda itfaiye ekibi ile polis olay yerine sevk edildi. Bölgenin elektriği ve doğal gazı kesildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alıp soğutma çalışması yaptı.

Yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA