Çarşamba'da bir kişi silahla yaralandı

11.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:30

Çarşamba ilçesinde çıkan tartışmada bir kişi tabancayla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kirazlıkçay Mahallesi Değirmenbaşı Caddesi'nde O.Ü. (31) ile kimliği henüz belirlenemeyen kişiler arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, O.Ü. silahla vurularak yaralandı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılan O.Ü. buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis, olaya karışanların kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA