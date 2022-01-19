Çarşamba'da bilim sanat merkezi kurulacak

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçede bilim ve sanat merkezi ( Bilsem ) kurulacağını belirtti.

Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir ile Çarşamba Fen Lisesi'nde düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Turnuvası'na katılarak öğrencilere başarılar diledi, önceki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere belgelerini verdi.

Doğan, öğrencilerin ilgi alanları ve yeteneklerine göre eğitim almaları, kendilerini geliştirebilmelerinin çok önemli olduğunu söyledi.

Bilim ve sanat merkezlerinin bu konuda öğrenciler için büyük bir değer olacağını dile getiren Doğan, " Bilsem'lerde özgün ürün, proje ve üretimlerin gerçekleşmesi için öğrencilerin yeteneklerine uygun proje tabanlı, disiplinler arası, zenginleştirilmiş, farklılaştırılmış eğitim programı uygulanır ve eğitim etkinlikleri düzenlenir. Geleceğimizin mimarı, bugünümüzün mihenk taşı olan gençlerimiz, çocuklarımız her şeyin en iyisini hak ediyor. Bu kapsamda Çarşamba'ya bilim merkezi kuracağımızın müjdesini daha önce vermiştik. BİLSEM'de öğrencilerimizin kendilerini geliştirmelerine, yeteneklerinin farkına varmalarına katkı sağlayacak. Şimdiden ilçemize, hemşehrilerimize ve çocuklarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.