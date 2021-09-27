Çarşamba'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çarşamba'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

AA / Yaşar Karaman - Haberler | Güncel
Çarşamba'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Çarşamba ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Çarşamba ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde daha önce aralarında husumet bulunan S.A, M.A, K.A, S.B, O.K. ve M.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.A. cebinden çıkardığı bıçakla O.K'yı bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin kavgayı ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan O.K. sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zanlı K.A. ile kavgaya karışan S.A, M.A, S.B. ve M.A. gözaltına alındı.

Çarşamba'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

AA / Yaşar Karaman - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Muharrem İnce Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Ece Erken Seda Sayan Gülben Ergen Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Ali Şansalan Stefan Kuntz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çarşamba'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.09.2021 09:54:55. #1.17#