Çarşamba'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

Çarşamba ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Sarıcalı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde daha önce aralarında husumet bulunan S.A, M.A, K.A, S.B, O.K. ve M.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine K.A. cebinden çıkardığı bıçakla O.K'yı bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin kavgayı ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan O.K. sağlık ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Zanlı K.A. ile kavgaya karışan S.A, M.A, S.B. ve M.A. gözaltına alındı.