Çarşamba'da bıçaklı kavga: 1 ölü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çarşamba'da bıçaklı kavga: 1 ölü

26.09.2020 11:58 | Son Güncelleme: 26.09.2020 12:03
Çarşamba'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Samsun'da meydana gelen bıçaklı kavgada bıçakla yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da meydana gelen bıçaklı kavgada bıçakla yaralanan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Çarşamba ilçesi Sungurlu Mahallesi Kirazbucağı Sokak'ta ilçede 2. el oto alım-satımı yapan Yılmaz Atasever ile S.K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.K., Yılmaz Atasever'i bıçakla ağır yaraladı.

Olayda yaralanan Yılmaz Atasever kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ağır yaralı olan Yılmaz Atasever yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan S.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Volkan Bozkır Halife Hafter Angela Merkel Charles Michel Mustafa Şentop
Magazin Çağla Şikel Acun Ilıcalı Meryem Uzerli Candaş Tolga Işık
Spor Babel Sörloth Mbaye Diagne Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla İlaç Ekim Karar Botoks
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çarşamba'da bıçaklı kavga: 1 ölü - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.9.2020 12:02:43. #1.15#
title