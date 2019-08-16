Çarşamba'da baraka yangını

16.08.2019 12:08

Samsun'un Çarşamba ilçesinde çıkan yangında tarla içerisinde bulunan baraka kül oldu.

Edinilen bilgiye göre yangın, Çarşamba ilçesi Güneşli Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede ikamet eden Ali Şen'e ait tarla içerisinde bulunan barakada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak yanan barakayı kısa sürede söndürdü.

Yangın sonucu baraka kullanılamaz hale geldi. - SAMSUN

Kaynak: İHA