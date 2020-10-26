Çarşamba'da baca yangını
26.10.2020 11:33 | Son Güncelleme: 26.10.2020 11:38
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan bir kafede baca yangını meydana geldiOlay, Çarşamba ilçesi Zübeyde Hanım Meydanı'nda meydana geldi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan bir kafede baca yangını meydana geldi
Olay, Çarşamba ilçesi Zübeyde Hanım Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kafenin bacasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.
Yangın sonucu maddi zarar oluştu. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı