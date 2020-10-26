Çarşamba'da baca yangını
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Çarşamba'da baca yangını

26.10.2020 11:33 | Son Güncelleme: 26.10.2020 11:38
Çarşamba'da baca yangını

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan bir kafede baca yangını meydana geldiOlay, Çarşamba ilçesi Zübeyde Hanım Meydanı'nda meydana geldi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan bir kafede baca yangını meydana geldi

Olay, Çarşamba ilçesi Zübeyde Hanım Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kafenin bacasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Yangın sonucu maddi zarar oluştu. - SAMSUN

Çarşamba'da baca yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ İlham Aliyev Mustafa Akıncı Emmanuel Macron Mustafa Destici
Magazin Cem Yılmaz Serdar Ortaç Hakan Taşıyan Burak Özçivit
Spor Falcao Yücel İldiz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Arda Kardeşler
Daha Fazla Çocuk İzmir Fransa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Çarşamba'da baca yangını - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.10.2020 11:41:03. #1.14#
title