Çarşamba'da aşı istasyonları kuruluyor
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Çarşamba'da aşı istasyonları kuruluyor

Çarşamba'da aşı istasyonları kuruluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Çarşamba ilçesinde günden güne artarak ilerleyen ve her gün bir başka yaş ve meslek grubunun aşılanması üzerine ilçe genelinde aşı rekoru kırıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde günden güne artarak ilerleyen ve her gün bir başka yaş ve meslek grubunun aşılanması üzerine ilçe genelinde aşı rekoru kırıldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde kurulan aşı istasyonları aşılanan kişi sayısında rekor kırılmasına katkı sağladı.

Ülke genelinde olduğu gibi Çarşamba ilçesinde de aşılama hız kazandı. Her geçen gün farklı meslek gruplarının dahil edilmesi ve yaş sınırlarının aşağı doğru inmesiyle birlikte toplumda ki aşılanan kişi sayısının gün geçti artarak günlük rekor kırılmaya devam ediyor. İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından şehrin belli noktalarında kurulan aşı istasyonları ise vatandaşların hizmetine hazır hale getirildi.

Günlük rekor kırıldı

Her gün artarak devam eden ve şu ana kadar yapılan doz sayısı 72 bine ulaşması ilçe genelinde aşı rekoru kırılmasını sağladı. Aşılanan grubun içerisinde 28 bin 300 kişi iki dozunu tamamlarken yaklaşık 23 bin kişi ise birinci dozunu yaptırmış bulunuyor. Son 24 saatlik verilere bakılacak olursa, bin 600 88 kişiye de aşıları yapılarak günlük aşı rekoru kırıldı.

İlk istasyon Fındık fabrikasında başladı

Randevuya ihtiyaç kalmadan kişinin tercih ettiği yerde aşını yaptırabilmesinden sonra kentin belirlenen noktalarında kurulan aşı istasyonları aşılama konusunda hız kazanmasını sağladı. Hastanelerin ve aile sağlık merkezlerinin yanı sıra belirlenen noktalarda kurulan istasyonların ilk uygulaması geçtiğimiz gün fındık fabrikasında başladı. Kurulan istasyonda ise 1 günde 107 kişi aşılandı. Dün itibariyle de sanayi sitesinde kurulan istasyonda aşı hakkı gelen herkes aşısını yaptırabilecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Çarşamba'da aşı istasyonları kuruluyor - Haberler
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