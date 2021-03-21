Çarşamba'da asayiş

Çarşamba ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir evin önünde ateş açıldı.

Çarşamba ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bir evin önünde ateş açıldı.

Alınan bilgiye göre, Çay Mahallesi Göğceli Sokak'ta İ.Z'ye ait evin önüne gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler silahla ateş açtıktan sonra araçla olay yerinden uzaklaştı.

Durumun emniyet güçlerine haber verilmesi üzerine olay yerinde inceleme yapıldı.

Kaçan kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman