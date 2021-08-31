Çarşamba'da 'Açık Sahne Yaz Etkinlikleri'
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Çarşamba'da 'Açık Sahne Yaz Etkinlikleri'

Çarşamba'da 'Açık Sahne Yaz Etkinlikleri'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen 'Açık Sahne Yaz Etkinlikleri'ne katılan vatandaşlar coşku dolu anlar yaşadı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen 'Açık Sahne Yaz Etkinlikleri'ne katılan vatandaşlar coşku dolu anlar yaşadı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Çarşamba Belediyesi tarafından 'Açık Sahne Yaz Etkinlikleri' düzenlendi. Abdullahpaşa Meydanı'nda düzenlenen etkinlikler halk oyunları gösterileri ile başladı, mahalli sanatçıların konserleri ile devam etti. Meydanı dolduran vatandaşlar yerel sanatçıların seslendirdiği parçalara eşlik etti.

3 saat süren etkinlik havai fişek gösterisi ile son buldu. - SAMSUN

Çarşamba'da 'Açık Sahne Yaz Etkinlikleri'
Çarşamba'da 'Açık Sahne Yaz Etkinlikleri'
Çarşamba'da 'Açık Sahne Yaz Etkinlikleri'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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