Çarşamba'da 81 kök kenevir ele geçirildi
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Çarşamba'da 81 kök kenevir ele geçirildi

Çarşamba'da 81 kök kenevir ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 81 kök Hint keneviri bitkisi ve 209 gram kubar esrar ele geçirildi.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 81 kök Hint keneviri bitkisi ve 209 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Güzpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube ve KOM Şube Müdürlüğü ile müşterek yapılan istihbari çalışmalar sonucu Çarşamba ilçesi Dikbıyık Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan Güzpınar Mahallesi'nde ikamet eden S.Ö.(45) isimli şahsın kenevir ektiği bilgisine ulaşıldı.

Şahsın ikametine gerçekleştirilen operasyonda ev, eklentilerinde ve bahçesinde, boyları 40 cm ile 80 cm arasında değişen 81 kök kenevir bitkisi ve 209.93 gr kurutulmaya bırakılmış kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili S.Ö. isimli şahıs gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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