Çarşamba'da 750 Kök Hint Keneviri Ele Geçirildi
Samsun'un Çarşamba ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda, 750 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda, 750 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, elde edilen istihbarat doğrultusunda Yaycılar Mahallesi'ndeki Y.Y'ye (46) ait fındık bahçesine operasyon düzenlendi.
Narkotik köpekleri Keita ve Ece'nin de katıldığı operasyonda fındık ağaçlarının arasında dikili, boyları 2-3 metreye ulaşmış 750 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi.
Olayla ilgili Y.Y. gözaltına alındı.