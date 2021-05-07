Çarşamba'da 55 kök kenevir ele geçirildi
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Çarşamba'da 55 kök kenevir ele geçirildi

Çarşamba'da 55 kök kenevir ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 55 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Samsun'da jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 55 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Çarşamba ilçesi Bafracalı Mahallesi'nde ikamet eden M.Ö.(57) isimli şahsın evinin arka kısmında bulunan seralık alanda ve arazide yasadışı kenevir ekimi yaptığı ihbarını değerlendiren Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kızılot Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından şahıs hakkında KAFES/KEP programından yapılan araştırmada, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte ev, eklenti ve serasında arama yapıldı. Yapılan aramada sera ve arazi içerisinde boyları 5 ile 25 cm arasında değişen 55 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. M.Ö. isimli şahıs, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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