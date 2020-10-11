Çarşamba'da 203 polisle asayiş uygulaması düzenlendi
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Çarşamba'da 203 polisle asayiş uygulaması düzenlendi

11.10.2020 00:41 | Son Güncelleme: 11.10.2020 01:11

Çarşamba'da 203 polisle asayiş uygulaması düzenlendi Samsun'un Çarşamba ilçesinde asayiş uygulaması düzenlendi.

Çarşamba'da 203 polisle asayiş uygulaması düzenlendi

SAMSUN - Samsun'un Çarşamba ilçesinde asayiş uygulaması düzenlendi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde 21.00-23.00 saatleri arasında Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan cadde ve ara sokaklarda, umuma açık içkili yerlerde, kişiler ve araçlar üzerinde sabit ve seyir halinde olmak üzere Narkotik Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Spor Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü ile Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin de destek verdiği toplam 55 ekip ve 203 personelin katılımı ile yapılan genel asayiş uygulaması düzenlendi. Yapılan uygulamada, bin 352 şahıs sorgulandı ve sorgulanan şahıslardan 2 şahsın arandığı tespit edildi, 447 araç kontrol edildi, 1 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan 4 bin 946 lira cezai işlem uygulandı. 10 iş yeri denetlendi, 3 iş yerine yoğun sigara dumanından dolayı iş yerlerinde bulunan 134 şahsa pandemi kurallarına uymadığından dolayı, 1 şahsa kapalı alanda sigara içtiğinden dolayı tutanak tanzim edildi. Ayrıca denetlenen 1 iş yerinden 20 şişe kaçak alkollü içki elde edildi. Yapılan aramalarda ayrıca, 17 adet bıçak elde edildi. 4 adet bıçağın 6136 SKM olduğu tespit edilmiş ve gerekli adli işlemler yapıldı. 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. İki ayrı şahıstan toplam 9 gram esrar maddesi elde edildi.1 adet sigaralık esrar, 1 adet zıvana esrar maddesi elde edildi. Çeşitli çaplarda 23 adet fişek ele geçirildi. 2 adet ruhsatsız av tüfeği elde edilmiş,1 adet pompalı tabir edilen tüfek elde elde edildi. 4 şahsa görevli memura mukavemetten adli İşlem yapıldı.

Çarşamba'da 203 polisle asayiş uygulaması düzenlendi
Çarşamba'da 203 polisle asayiş uygulaması düzenlendi
Çarşamba'da 203 polisle asayiş uygulaması düzenlendi
Çarşamba'da 203 polisle asayiş uygulaması düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMER AY

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