Çarşamba'da 19 Mayıs töreni
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Çarşamba'da 19 Mayıs töreni

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Samsun'un Çarşamba ilçesinde tören gerçekleştirildi.

Çarşamba'da 19 Mayıs töreni
19.05.2020 12:59 | Son Güncelleme: 19.05.2020 12:59

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı münasebetiyle Samsun'un Çarşamba ilçesinde tören gerçekleştirildi.

19 Mayıs kutlamaları kapsamında, Çarşamba Belediye Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Çarşamba İlçe Kaymakamı Doç. Dr. Şükrü Yıldırım, Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba Cumhuriyet Başsavcısı Gültekin Bülbül, Çarşamba Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İlkay Aydın'ın katıldığı törende sosyal mesafe kuralına dikkat edildi. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün çelenk sunmasının ardından buradaki tören sona erdi.

İlçedeki gerçekleştirilen etkinlikler çerçevesinde Çarşamba Belediyesi tarafından farklı bir programa imza atılıyor. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, vatandaşları 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu evlerinde yaşamalarını isteyerek, "Bu sene evlerimizden de olsa hep birlikte yaşayalım. Saat 19.19'da balkonlarımızda, elimizde şanlı Türk bayrakları ile İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan söyleyerek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı unutulmaz bir şekilde kutlayacağız" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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