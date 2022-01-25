Çarşamba Berberler ve Kuaförler Odası Başkanlığına yeniden Taşan seçildi

Çarşamba Berberler ve Kuaförler Odası Başkanlığına Ümit Taşan, yeniden getirildi.

Çarşamba Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Çarşamba Terziler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Enver Yılmaz'ın divan başkanlığını yaptığı genel kurula mevcut başkan Taşan tek aday olarak katıldı.

Mevcut 230 üyeden katılan 77'sinin tamamının oyunu alan Taşan, yeniden başkanlığa seçildi.

Taşan, Kovid-19 salgını nedeniyle bir dönem kapalı kaldıklarını ve zorluklar çektiklerini belirterek, "Ben de bir meslektaşınız olarak yaşanan zorlukları çektim, en iyi bilenlerden birisiyim. Sonrasında hükümetimiz 5 bin liralık yardımda bulundu ancak bu yardımı alamayan birkaç esnaf arkadaşımız var. Bu konunun takipçisiyim. Bugüne kadar nasıl sizler için mücadele ettiysek, bundan sonra da mücadele edeceğiz." dedi.

Yönetim kurulu ise Fehmi Cömert, Asiye Dikbaş, Orhan Uysal, Mustafa Kocaman, Fatma Güntekin ve Tuncay Çevik'ten oluştu.