Çarşamba Belediyesinden ücretsiz otopark hizmeti

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, ilçedeki park yoğunluğunun önünde geçmek adına Batı Yaka Abdullah Paşa Meydanı Otoparkı ve Doğu Yaka Katlı Otoparkı'nda ücretsiz hizmet verileceğini açıkladı.

Doğan, yaptığı açıklamada, vatandaşların daha iyi hizmete ulaşabilmesi ve şehirdeki park sorununun önüne geçebilmek adına otoparkları ücretsiz olarak kullanıma sunacaklarını söyledi.

Belediyeye ait Batı Yaka Abdullah Paşa Meydanı Otoparkı ve Doğu Yaka Katlı Otoparkı'nda ücretsiz hizmet verileceğini anlatan Doğan, "Göreve geldiğimizde ilçemizde bulunan parkomatları kaldırmış, böylelikle yol üzeri ücretli otopark uygulaması dönemini sona erdirmiştik. İnşallah yeni uygulamamız da şehrimiz için güzel olacak. Önceliğimiz hemşehrilerimizin mağdur olmaması, daha iyi hizmetten faydalanabilmesi. Bu kapsamda ücretsiz otopark uygulamamız ilçemiz ve hemşehrilerimiz için hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Çarşamba'da tüm vatandaşlara en iyi hizmeti götürmenin en büyük öncelikleri olduğunu vurgulayan Doğan, "Sosyal belediyecilik anlamında yıllarca ilçemizde ücretli devam eden otoparklarımızı ücretsiz olarak hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Çarşamba Belediyesi olarak hemşehrilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.