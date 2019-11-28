Çarşamba Belediyesinden "Sıfır Atık Mavi" projesine destek

28.11.2019 16:40 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:40

Çarşamba Belediyesi, "Sıfır Atık Mavi" projesi kapsamında DenizTemiz Derneği TURMEPA işbirliği ile Cemil Şensoy Kültür Merkezi'nde ilköğretim öğrencilerine eğitim düzenledi.

TURMEPA Samsun Şubesi Koordinatörü Damla Balçık tarafından verilen eğitimde deniz ekosistemi, deniz kirliliği, atıklar, plastiklerin doğaya verdiği zararlardan bahsedildi.

Eğitime interaktif şekilde katılan öğrenciler deniz çevresinde gördüğü çöplerle ilgili fikirlerini paylaştılar. Deniz kenarında en çok plastik ve cam atıklarına rastladığını ifade eden çocuklar, temiz denizlerde yüzmek istediklerini, deniz canlılarının yaşam alanlarına zarar verilmesini istemediklerini belirttiler.

Balçık, DenizTemiz Derneği TURMEPA'nın gelecek nesillere daha mavi bir dünya bırakmak amacıyla kurulduğunu ve 25 yıldır varlığını sürdüren bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirterek, "TURMEPA Milli Eğitim Bakanlığı ve Müdürlükleriyle var olan protokolün neticesinde okullarda çocuklara deniz ekosistemi konulu eğitimler vermeye devam etmektedir. Bu organizasyona ev sahipliği yapan Çarşamba Belediyesine ve bilinçli nesiller yetişmesi için bizlere eğitim verme fırsatı veren Çarşamba Belediye Başkanımız Sayın Halit Doğan'a teşekkür ederim." dedi.

Denizleri koruyacağına söz veren çocuklara Çarşamba Belediyesi tarafından çevre koruma rozeti hediye edildi. Rozetlerini alan çocuklar eğitim sonunda hep bir ağızdan "Deniz varsa Hayat var" dedi.

Kaynak: AA