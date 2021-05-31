Çarşamba Belediyesinden KPSS harç desteği

Çarşamba Belediyesinden sosyal yardım alan ve alabilecek olan vatandaşların Kamu Personeli Seçme Sınav (KPSS) başvuru ücretlerinin belediye tarafından karşılanacağı bildirildi.

Çarşamba Belediyesinden sosyal yardım alan ve alabilecek olan vatandaşların Kamu Personeli Seçme Sınav (KPSS) başvuru ücretlerinin belediye tarafından karşılanacağı bildirildi.

Çarşamba Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyeden sosyal yardım alan ve alabilecek olan vatandaşlar Çarşamba Belediyesi Sosyal Hizmetler Birimi'ne, 9 Haziran 2021 saat 16.00'ya kadar başvurularını yapabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Halit Doğan, eğitime yönelik yapılan her katkının çok değerli olduğunu belirtti.

Eğitime yönelik yapılan her katkının kendileri için çok değerli olduğunu vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Çarşamba Belediyesi olarak salgının yol açtığı zorlukları hep birlikte aşmak, hemşehrilerimizin geleceklerine katkı sunmak adına, belediyemizden sosyal yardım alan ve alabilecek olan kişilerin KPSS başvuru ücretlerini karşılıyoruz. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle tüm dünyada bazı zorluklar yaşandı. Biz birlikte çok güçlü bir aileyiz. Yaşanan sıkıntıları birlikte aşmak, vatandaşlarımızın hayatlarına dokunmak için sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Daha önce de gençlerimizin Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı (YKS) ücretlerini karşılamıştık. Gelişen, değişen ve dönüşen toplumların eğitim ile sağlanacağının bilincindeyiz. Bu anlamda çalışmaya devam ediyor, eğitimi destekleyici faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Biz Çarşamba Belediyesi olarak, kıymetli hemşehrilerimize inanıyor ve güveniyor, hayatlarının her alanında destekçileri olmaktan gurur duyuyoruz. Sınava girecek olan vatandaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Hayırlısıyla istedikleri puanları alarak hayallerine kavuşurlar inşallah."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman