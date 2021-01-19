Çarşamba Belediyesinden kan bağışı kampanyasına destek
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Çarşamba Belediyesinden kan bağışı kampanyasına destek

19.01.2021 18:23 | Son Güncelleme: 19.01.2021 18:27
Çarşamba Belediyesinden kan bağışı kampanyasına destek

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ve belediye personeli Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan ve belediye personeli Türk Kızılayı'na kan bağışında bulundu.

Belediye binası önünde, Başkan Halit Doğan ve belediye personeli kan bağışında bulundu.

Başkan Doğan, verilen her damla kanın bir can olduğunu belirterek tüm Çarşamba halkını kan bağışı yapmaya davet etti.

Salgın döneminde kan ihtiyacının daha çok arttığına işaret eden Doğan, "Çarşamba Belediyesi olarak kan bağışının bir vefa borcu olduğu düşüncesi ile bugün kan bağışlarımızı gerçekleştirdik. Yapılan her kan bağışının bir cana hayat olabileceğinin bilincindeyiz ve bu yüzden tüm halkımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyorum. Gelin kan bağışında bulunarak hep birlikte canlara can katalım." dedi.

Türk Kızılay Samsun Kan Bağışı Merkezi Müdürü Serdar Bayram ve Türk Kızılay Canik Şubesi İkinci Başkanı Köksal Öner de düzenlenen kan bağışı kampanyasında yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yaşar Karaman

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