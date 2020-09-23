Çarşamba Belediyesinde 'termal' önlem
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Çarşamba Belediyesinde 'termal' önlem

23.09.2020 11:26 | Son Güncelleme: 23.09.2020 11:31
Çarşamba Belediyesinde 'termal' önlem

Çarşamba Belediyesi tarafından korona virüs salgınına karşı 'termal kamera sistemi' kuruldu.

Çarşamba Belediyesi tarafından korona virüs salgınına karşı 'termal kamera sistemi' kuruldu.

Korona virüs salgınına karşı tedbirlerin sıklaştırıldığı Çarşamba Belediyesinde son olarak termal kamera sistemi yerleştirilerek belediye binasına gelen vatandaşların ateşi ölçülüyor. Ateş ölçümü işlemlerinin ardından HES kodu sorgusu yapılıyor. Ateş ölçümü ve HES kodu sorgusunda herhangi bir olumsuzluk çıkmaması halinde vatandaşlar belediye binasına alınarak işlemlerinin yapılmasına yardımcı olunuyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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